Не прошло и нескольких лет: стало известно, когда Национальный инвестсовет наконец-то проведет первое заседание

Первое заседание Национального инвестиционного совета при президенте Украины состоится в 2018 году, сообщил секретарь Совета, экс-заместитель главы Администрации президента Борис Ложкин на форуме в Киеве.

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«В следующем году будет первое заседание, долго формировался состав», - сказал Ложкин.

По его словам, в состав Совета вошли представители как институциональных инвесторов, включая ЕБРР и Международную финансовую корпорацию, так и крупных частных инвесторов, включая Cargil, General Electric, ArselorMittal, Louis Dreyfus, Socar, Citigroup и т.д.

«Представители таких компаний имеют опыт участия в аналогичных организациях разных стран мира и понимают глобальную картину», - подчеркнул Ложкин.

Как сообщал УНИАН, Национальный инвестсовет был создан указом президента в 2014 году как консультативный орган. Возглавляет Совет президент Украины Петр Порошенко, а секретарем является Борис Ложкин.