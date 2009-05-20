НБУ исправит информацию о капиталах банков для рекапитализации

Национальный банк Украины (НБУ) в ближайшие дни должен откорректировать предоставленную в понедельник, 18 мая, информацию относительно состояния капиталов банков, которые планируется рекапитализировать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

В частности, он отметил, что Нацбанк подготовил соответствующую информацию, используя различные методики подсчетов, и именно это является причиной того, что ее необходимо откорректировать.

И.УМАНСКИЙ уточнил, что будет откорректирована информация о капиталах банка, об объемах капитала, которые необходимо дополнительно внести в банки, а также график ликвидности.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. правительство и Национальный банк Украины утвердили перечень из семи банков для рекапитализации при участи государства: банк "Надра", "Родовид Банк", банк "Финансы и кредит", "Укргазбанк", "Укрпромбанк", "Имэксбанк" и банк "Киев".