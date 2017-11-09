Биткоин тянется к $8000: курс самой популярной в мире криптовалюты обновил очередной рекорд

Курс биткоина (bitcoin), самой популярной в мире криптовалюты, в среду вечером превысил историческую отметку в 7,8 тысячи долларов на новостях об отказе от планировавшегося ранее внесения изменения в программный код валюты — хардфорка, известного как SegWit2x.

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Инициатива, запущенная в мае, предполагала увеличение пропускной способности сети и улучшение масштабируемости биткоина. В августе команда разработчиков добилась первых изменений, когда сообщество произвело активацию хардфорка SegWit. С тех пор команда сфокусировалась на втором этапе проекта — увеличении размера блока биткоина до 2Мб, пишет РИА Новости.

Эти планы вызвали беспокойство на рынке. В результате разработчики Майк Белш, Ванес Касарес, Джихан Ву, Джефф Гарзик, Питер Смит и Эрик Воорис написали обращение к биткоин-сообществу, объявив, что его разделение на два лагеря и сплит цепи никогда не были целями SegWit2x. Именно поэтому дальнейшее завершение стадии 2Мб-хардфорка было решено приостановить.

"К сожалению, стало ясно, что мы не достигли консенсуса для обновления лимитов блока к текущему времени. Продолжая двигаться по этому пути, мы можем разделить сообщество и стать препятствием для роста биткоина. Это никогда не было целью SegWit2x", — заявил глава проекта SegWit2x Белш.

По данным биржи Bitfinex, курс криптовалюты на 20.00 поднимался на 8,44% и достигал отметки в 7,7 тысячи долларов. А сразу после объявления новости курс валюты вырос до 7,89 тысячи, что стало новым историческим максимумом. На остальных биржах криптовалюта также показывала положительную динамику — на OKCoin курс составлял 7,8 тысячи долларов, на Poloniex — 7,6 тысячи долларов.

В итоге по состоянию на 20.08 среды капитализация биткоина достигла 124 миллиардов долларов. Капитализация всего рынка криптовалют достигала 203,7 миллиарда долларов.