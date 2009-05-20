Госфинуслуг приостановила лицензии трех страховых компаний

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) приостановила лицензии на осуществление страховой деятельности ЗАО «Украинско-российская страховая компания «Авионика» (г. Киев), ЗАСО «Гала-СКД» (г. Днепропетровск) и ЗАО «Страховая компания «Инкомстрах» (г.Киев).

Информация об этом обнародована на официальном сайте Госфинуслуг.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на заседании комиссии 19 мая т.г.

Также комиссией было принято решение об аннулировании лицензии на осуществление страхования жизни ЗАО «СК «Альянс-жизнь» (АРК, г. Красноперекопск) и исключении компании из Государственного реестра финансовых учреждений.

Кроме того, Госфинуслуг выдала Руслану ШЕРЕМЕТУ сертификат на право осуществления временной администрации страховых компаний.