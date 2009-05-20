Межбанк: доллар продолжил рост

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,5930/7,6215, к 12:00 сузился спрэд – 7,6110/7,6195. К закрытию ценовые уровни выросли до 7,6195/7,6280 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Нацбанк вышел на рынок (на аукционе) с ценой отсечения по валютной паре доллар-гривня 7,6300.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2387/0,2402, к 12:00 цены поднялись 0,2396/0,2404. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2397/0,2405. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,6725 (-0,1575).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3631/1,3633, а к 15:00 выросли до 1,3696/1,3698. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,3410/10,3790, к 12:00 цены ушли вверх – 10,3810/10,4005. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривня достигли уровня 10,3960/10,4180.