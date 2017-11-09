Пора возвращать долги: ежегодные выплаты Украины превысят $7 миллиардов

График выплат по внешним обязательствам Украины в предстоящие несколько лет остается достаточно напряженным, несмотря на возврат нашей страны на международные рынки капитала, и в течение 2018-2021 годов ежегодные долговые выплаты в иностранной валюте превысят 7 млрд долл.

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Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на итоги встречи руководства регулятора с экспертами.

Нацбанк отметил, что возврат Украины на международные рынки капитала стал безусловно позитивным сигналом не только для инвесторов, инвестирующих в долговые ценные бумаги, но и для потенциальных прямых инвесторов нашей страны. «Однако график выплат по внешним обязательствам в следующие несколько лет остается достаточно напряженным. В течение 2018-2021 годов ежегодно выплаты по погашению и обслуживанию государственного и квазигосударственного долга в иностранной валюте будут превышать 7 млрд долл. США», - говорится в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что по этой причине для Украины критически важным остается дальнейшее внедрение структурных реформ, направленных на улучшение деловой среды и условий для долгосрочного экономического роста. «В этом контексте весомым остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина в сентябре успешно завершила размещение облигаций внешнего государственного займа на 3 млрд долл. под 7,375% годовых. Этот выпуск стал первым в истории нашей страны с точки зрения срока заимствования и объема привлеченных средств.

В конце октября в Национальном банке озвучили прогноз, что очередной транш кредита Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования EFF будет получен в первом квартале 2018 года, а не до конца текущего года, как ожидалось ранее.

В то же время министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина еще может в текущем году получить транш кредита от МВФ при условии принятия парламентом необходимых законопроектов.

По информации МВФ, для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша кредита Украина должна утвердить пенсионную реформу, ускорить приватизацию и показать реальные результаты в борьбе с коррупцией.

Верховная Рада 3 октября приняла закон о пенсионной реформе, однако необходимые изменения в законодательство для ускорения приватизации и создания антикоррупционного суда пока не приняты.

Кроме того, в рамках решений Кабинета министров по программе с МВФ, цена на газ для населения должна пересматриваться дважды в год согласно импортному паритету, но в правительстве заявили об отсутствии оснований для повышения цен на газ для населения на следующий отопительный сезон.

МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. в марте 2015 года. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

Техническая миссия МВФ для обсуждения проекта государственного бюджета Украины на 2018 год будет работать в Киеве с 9 по 17 ноября.