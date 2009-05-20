Отрицательное сальдо внешней торговли Украины в I квартале сократилось в 9 раз

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в первом квартале 2009 года сократилось в 9 раз – до 419,7 млн. долл. против 3 млрд. 789,2 млн. долл. в январе-марте 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 1 млрд. 442,1 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 1 млрд. 022,4 млн. против соответственно 5 млрд. 027,9 млн. долларов и 1 млрд. 238,7 долларов в первом квартале 2008 года.

Импорт товаров и услуг в Украину в январе-марте 2009 года уменьшился до 10 млрд. 831,6 млн. долл. (в I квартале 2008 года – 20 млрд. 206,9 млн. долл.), причем импорт товаров составил 9 млрд. 779,5 млн. долл. (в I квартале 2008 года – 18 млрд. 841,4 млн. долл.), импорт услуг – 1 млрд. 052,1 млн. долл. (в I квартале 2008 года – 1 млрд. 365,5 млн. долл.).

Экспорт товаров и услуг из Украины в первом квартале т.г. уменьшился до 10 млрд. 411,9 млн. долл. (в I квартале 2008 года – 16 млрд. 417,7 млн. долл.). При этом экспорт товаров составил 8 млн. 337,4 млн. долл. (в I квартале 2008 года – 13 млрд. 813,5 млн. долл.), экспорт услуг – 2 млрд. 074,5 млн. долл. (в I квартале 2008 года – 2 млрд. 604,2 млн. долл.).