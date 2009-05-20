Уманский: отмена моратория и рекапитализация - одновременно

Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ считает, что решения об отмене моратория на снятие депозитов физических лиц и о рекапитализации банков должны приниматься одновременно для обеспечения стабильности банковской системы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение И.УМАНСКИЙ высказал сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Есть определенное предостережение со стороны Нацбанка о влиянии досрочного снятия депозитов на банковскую систему. Если это решение будет принято, оно позитивно повлияет, но, на мой взгляд, оно должно приниматься параллельно с решением о рекапитализации банков. В противном случае, я не уверен, что у нас будет банковская стабильность», - сказал И.УМАНСКИЙ.

В то же время, исполняющий обязанности министра подчеркнул, что официального решения о моратории на досрочное снятие депозитов не существует. «Это определенное передергивание», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, 15 мая председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ заявил, что отмена моратория на досрочное расторжение депозитных договоров возможна после завершения процесса рекапитализации. При этом он опроверг информацию о том, что 12 мая 2009 года было подписано постановление об отмене моратория. «12 числа я ничего не подписывал», – сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Мораторий на досрочное расторжение договоров по депозитным вкладам был введен постановлением НБУ №319 от 13 октября 2008 года. В декабре этот документ был отменен постановлением №413, в котором банки обязывались обеспечить позитивную динамику роста депозитов с целью недопущения досрочного возврата средств, размещенных вкладчиками.

По данным НБУ, объем депозитов физических лиц в апреле с.г. увеличился на 0,6% (с начала года уменьшился на 10,7%) – до 192,5 млрд. грн. Объем средств населения в национальной валюте увеличился на 1,1% (с начала года уменьшился на 8,8%) – до 98,5 млрд. грн., в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) – на 0,1% (с начала года уменьшился на 12,6%) – до 12,2 млрд. долл.