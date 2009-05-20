Госфинуслуг предлагает штрафовать финучреждения
За недобросовестную рекламу
Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) предлагает штрафовать финансовые учреждения за недобросовестную рекламу на сумму до 5,1 тыс. грн.
Об этом говорится в проекте Закона Украины «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Украины относительно рекламы в сфере финансовых услуг», размещенном на официальном сайте Госфинуслуг.
В частности, законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины «О рекламе» в части определения понятия рекламы финансовых услуг. Так, рекламой в сфере финансовых услуг определяется реклама о финансовом учреждении или другом лице, которое в соответствии с законом имеет право предоставлять финансовые услуги, о его деятельности, финансовых услугах, которые им предоставляются или которые планируется предоставлять.
Также предусматривается, что все рекламные материалы, которые касаются финансовых услуг, связанных с привлечением средств населения, и которые планируется распространить, подаются рекламодателем в соответствующий регуляторный орган (для банков – НБУ, для участников рынка финуслуг (кроме фондового рынка и банков) – Госфинуслуг) не позже чем за 10 рабочих дней до их распространения. При этом свое решение относительно данных материалов регулятор должен принять в течение пяти рабочих дней.
Недобросовестной рекламой в сфере финансовых услуг согласно законопроекту считается: реклама финансовых услуг, которые компания не имеет права предоставлять без получения статуса финучреждения или без лицензии на право предоставления таких финансовых услуг (если это предусмотрено законодательством); реклама финансовых услуг, предоставление которых на территории Украины запрещено; реклама в сфере финансовых услуг, связанных с привлечением средств населения, которая распространена без согласования с регулятором, запрещена решением уполномоченного лица регулятора или не изменена, как это требовалось в соответствии с решением регулятора.
Законопроектом предусмотрено, что заказ недобросовестной рекламы в сфере финуслуг влечет за собой штраф на сумму до 5,1 тыс. грн. (300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 грн.)) для финансового учреждения и 0,85-1,7 тыс. грн. (50-100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан) – для должностного лица компании.
Также указывается, что в рекламе в сфере финуслуг запрещается предоставлять информацию о будущей прибыли потребителей таких услуг.
Согласно проекту документа, контроль за соблюдением законодательства о рекламе в сфере финансовых услуг (кроме фондового рынка и банковского сектора) осуществляет Госфинуслуг.