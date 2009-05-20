Госфинуслуг предлагает штрафовать финучреждения

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) предлагает штрафовать финансовые учреждения за недобросовестную рекламу на сумму до 5,1 тыс. грн.

Об этом говорится в проекте Закона Украины «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Украины относительно рекламы в сфере финансовых услуг», размещенном на официальном сайте Госфинуслуг.

В частности, законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины «О рекламе» в части определения понятия рекламы финансовых услуг. Так, рекламой в сфере финансовых услуг определяется реклама о финансовом учреждении или другом лице, которое в соответствии с законом имеет право предоставлять финансовые услуги, о его деятельности, финансовых услугах, которые им предоставляются или которые планируется предоставлять.

Также предусматривается, что все рекламные материалы, которые касаются финансовых услуг, связанных с привлечением средств населения, и которые планируется распространить, подаются рекламодателем в соответствующий регуляторный орган (для банков – НБУ, для участников рынка финуслуг (кроме фондового рынка и банков) – Госфинуслуг) не позже чем за 10 рабочих дней до их распространения. При этом свое решение относительно данных материалов регулятор должен принять в течение пяти рабочих дней.

Недобросовестной рекламой в сфере финансовых услуг согласно законопроекту считается: реклама финансовых услуг, которые компания не имеет права предоставлять без получения статуса финучреждения или без лицензии на право предоставления таких финансовых услуг (если это предусмотрено законодательством); реклама финансовых услуг, предоставление которых на территории Украины запрещено; реклама в сфере финансовых услуг, связанных с привлечением средств населения, которая распространена без согласования с регулятором, запрещена решением уполномоченного лица регулятора или не изменена, как это требовалось в соответствии с решением регулятора.

Законопроектом предусмотрено, что заказ недобросовестной рекламы в сфере финуслуг влечет за собой штраф на сумму до 5,1 тыс. грн. (300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 грн.)) для финансового учреждения и 0,85-1,7 тыс. грн. (50-100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан) – для должностного лица компании.

Также указывается, что в рекламе в сфере финуслуг запрещается предоставлять информацию о будущей прибыли потребителей таких услуг.

Согласно проекту документа, контроль за соблюдением законодательства о рекламе в сфере финансовых услуг (кроме фондового рынка и банковского сектора) осуществляет Госфинуслуг.