Поступления в местные бюджеты выросли на 37 миллиардов

Поступления в общий фонд местных бюджетов за январь-октябрь 2017 года, без учета трансфертов, составили 154,7 миллиарда гривень, что на 31,8%, или на 37,4 миллиарда гривень, больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Читайте такжеПоступления в местные бюджеты выросли почти на треть - премьер

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины со ссылкой на статистику в сопоставимых условиях и без учета территорий, не подконтрольных украинским властям.

Согласно приведенным данным, поступления за 10 месяцев составили 91,5% годового объема поступлений, утвержденного местными советами.

Также сообщается, что по состоянию на 1 ноября местные бюджеты получили 218,5 миллиарда гривень межбюджетных трансфертов, что составляет 93,8% от запланированных на этот период объемов.

Как сообщал УНИАН, поступления в общий фонд местных бюджетов в 2016 году, без учета трансфертов, составили 146,6 миллиарда гривень, что на 49,3%, или на 48,4 миллиарда гривень, больше показателя за 2015 год.