В Нацбанке рассказали, благодаря чему замедлился рост цен

Динамика потребительской инфляции в Украине в октябре близка к обновленным прогнозам Национального банка и свидетельствует, что на конец 2017 года рост цен отклонится от целевого уровня (8% плюс/минус 2 п.п.), прежде чем вернуться к нему в 2018 году.

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Об этом говорится в комментарии НБУ, переданном УНИАН, относительно данных Государственной службы статистики о замедлении инфляции в Украине в октябре до 1,2% к предыдущему месяцу и до 14,6% в годовом выражении.

«Такое замедление обусловлено, прежде всего, снижением темпов роста цен на сырые продовольственные товары, а также цен и тарифов, регулируемых административно», - говорится в комментарии.

В то же время, как отметил НБУ, базовая инфляция в октябре ускорилась в результате повышения производственных затрат и оживления потребительского спроса.

Кроме того, ускорился рост цен на продукты питания с высокой степенью обработки, включая мясные и молочные продукты.

Также Нацбанк отметил, что из-за ослабления гривни к иностранным валютам в октябре незначительно увеличились темпы роста цен на ряд непродовольственных товаров, преимущественно импортных.

Как сообщал УНИАН, в Украине в октябре зафиксирована инфляция на уровне 1,2% к предыдущему месяцу и 14,6% - в годовом выражении.

Национальный банк с 27 октября повысил учетную ставку до 13,5% годовых с 12,5% после почти двухлетнего цикла смягчения монетарной политики.

По обновленным прогнозам НБУ, инфляция на конец года замедлится до 12,2%, а не до 9,1%, ожидаемых ранее.