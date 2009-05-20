"Дочерний банк Сбербанка России" привлек субдолг

"Дочерний банк Сбербанка России" привлек от материнского банка субординированный долг на 40 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления ОАО "Дочерний банк Сбербанка России" Игорь ЮШКО журналистам в среду.

По его словам, субдолг предоставлен на 7 лет и в апреле уже зарегистрирован Национальным банком Украины.

Также он напомнил, что банк имеет на 2009 год открытый Сбербанком России лимит на сумму 400 млн. долл., из которого использовано 10-12%.

Относительно планов по дополнительной капитализации И.ЮШКО отметил, что на сегодня банк «достаточно капитализирован» и необходимость дополнительного вливания в капитал будет определяться уже ближе к концу 2009 года.

Справка УНИАН. ОАО ««Дочерний банк Сбербанка России» (г. Киев) является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва). До июня т.г. банк назывался ЗАО «Банк НРБ», зарегистрирован Национальным банком Украины в июне 2001 года.

Активы банка на 1 апреля 2009 года составляли 4,654 млрд. грн., обязательства –3,722 млрд. грн., собственный капитал – 932,242 млн. грн., уставный капитал - 839,929 млрд. грн.

В первом квартале 2009 года банк получил убыток в 142,299 млн. грн., по итогам 2008 года чистая прибыль составила 50,76 млн. грн.