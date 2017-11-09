НБУ ожидает от украинских банков прибыльной работы в 2017-2018 годах

Национальный банк Украины ожидает прибыльную работу банковской системы страны по итогам 2017 и следующего года, сообщается на сайте НБУ.

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В то же время, как отмечает регулятор, в первом квартале 2018 года возможен убыток в результате изменения порядка формирования банками резервов в связи с переходом на Международный стандарт финансовой отчетности 9 "Финансовые инструменты".

Нацбанк напомнил, что в третьем квартале 2017 года банковская система возобновила прибыльную деятельность, и чистая прибыль банков составила 3,3 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, прибыль платежеспособных банков Украины по итогам января-сентября 2017 года составила 1,4 миллиарда гривень.

Банковская система Украины в 2016 году обновила исторический максимум по убыткам, получив отрицательный результат на уровне 159 миллиардов гривень. С учетом неплатежеспособных банков, убыток банковской системы составил 160,143 миллиарда гривень.

Предыдущий рекордный убыток банковской системы Украины был зафиксирован в 2015 году, когда отрицательный финансовый результат работающих банков составил 66,6 миллиарда гривень.