Для экс-главы "Укрсоцбанка" нашли работу в крупнейшем финучреждении Украины

Наблюдательный совет государственного "Укргазбанка" назначил на должность заместителя главы правления финучреждения Тамару Савощенко, которая с августа 2015 года возглавляла правление "Укрсоцбанка".

Читайте такжеКабмин одобрил законопроект о корпоративном управлении в госбанках

Как сообщила пресс-служба "Укргазбанка", на новом посту Савощенко будет развивать операционную деятельность финучреждения.

Савощенко имеет 24-летний опыт работы в банковской сфере, активно участвует в работе Независимой ассоциации банков Украины.

"Мы рады приветствовать в команде "Укргазбанка" нового сильного профессионала. Тамару Савощенко хорошо знают на рынке, уважают коллеги как признанного специалиста банковского дела", - прокомментировал назначение глава правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.

Как сообщал УНИАН, набсовет "Укрсоцбанка" принял решение о смене главы правления финучреждения, назначив на эту должность со 2 ноября Ростислава Матяша вместо Тамары Савощенко.

Холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая "Альфа-Банком", в январе 2016 года подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 99,9% акций "Укрсоцбанка", а в конце октября 2016 года стороны заявили о завершении сделки.

В декабре 2016 года UniCredit Bank объявил о ребрендинге и возврате к своему историческому названию – "Укрсоцбанк" в связи с завершением сделки между группой UniCredit и ABH Holdings S.A.

"Укргазбанк" (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале "Укргазбанка" составляет 95%.