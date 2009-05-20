ЕБРР предоставил "Укрэксимбанку" кредит

Европейский банк реконструкции и развития предоставил "Укрэксимбанку" субординированный кредит на 250 млн. долл. сроком на 10 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского банка, обнародованном в среду.

Согласно предоставленной информации, церемония подписания соглашения о предоставлении субдолга состоялась в Лондоне во время Ежегодной встречи и бизнес форума ЕБРР.

Часть средств кредита, до 50 млн. долл., будет использована для финансирования проектов энергетической эффективности. Также предусматривается, что еще не менее 50 млн. долл. будет выделено экспортно-ориентированным компаниям Украины.

Как сообщалось, ЕБРР заявил о готовности в текущем году инвестировать в банковский сектор Украины более 500 млн. евро. В целом в 2009 году банк надеется инвестировать 1 млрд. евро по сравнению с 879 млн. евро в 2008 году.

Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. На 1 марта 2009 года он заключил обязательств на сумму 4,4 млрд. евро через 173 проекта.

ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

Активы банка на 1 апреля составляли 51,07 млрд. грн., обязательства - 42,878 млрд. грн., собственный капитал – 8,195 млрд. грн.,

Прибыль банка по итогам первого квартала 2009 года составила 7,643 млн. грн., в 2008 году - 622,017 млн. грн.