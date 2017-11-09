Официальный курс НБУ на 10 ноября: Нацбанк укрепил официальную гривню к доллару, но опустил к евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2655,8575 (9 ноября – 2663,6246)

100 EUR – 3088,7623 (9 ноября – 3087,1409)

10 RUR – 4,4823 (9 ноября – 4,4957)

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Как сообщал УНИАН, 9 ноября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,54/26,56 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,87/30,89 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,44/0,45 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,56 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 552 сделки на сумму 309,60 миллиона долларов.