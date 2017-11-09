Рада временно отменила штрафы за неуплату НДС для производителей электроэнергии

Верховная Рада Украины приняла закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс, согласно которым временно отменяются штрафные санкции для генерирующих компаний-должников по уплате НДС в связи с наличием больших долгов на рынке электроэнергии перед этими компаниями.

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За принятие соответствующего закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины для стабилизации расчетов на оптовом рынке электрической энергии Украины" (№6005-д) проголосовали 239 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно тексту пояснительной записки, закон вносит следующее изменение в налоговое законодательство: временно (до 1 июля 2018 года) отменяются штрафы и пеня для компаний, которые производят электроэнергию и продают ее госпредприятию "Энергорынок" и имеют налоговый долг по уплате НДС. Такое изменение, по мнению законодателя, необходимо в связи с наличием на рынке электроэнергии многомиллиардной задолженности перед этими компаниями.

В записке также отмечается, что генерирующие компании сформировали налоговую задолженность в 2014-2015 годах, а по состоянию на 1 марта 2016 года долг "Энергорынка" перед этими компаниями составлял 27,9 миллиарда гривень. Долги оптового покупателя электроэнергии стали причиной формирования задолженности генерации перед бюджетом (2,9 миллиарда гривень) и банками (18,5 миллиарда гривень).

"Начисление контролирующими органами субъектам электроэнергетики штрафных санкций и вымывание оборотных средств из этих компаний для уплаты налогового долга сделает невозможным обеспечение нормальной подготовки и работы субъектов электроэнергетики в течение отопительного сезона 2017-2018 годов", - отмечается в пояснительной записке.

Согласно тексту документа, предложенные меры позволят стабилизировать финансовое состояние компаний и расчеты на оптовом рынке электроэнергии, что необходимо для перехода к новой модели рынка электроэнергии.

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии 2017 года уровень оплаты "Энергорынка" перед генерирующими компаниями составил 93,8%, таким образом производители электричества получили 82 миллиардов гривень из положенных 87,5 миллиарда гривень.

Ранее директор "Энергорынка" Юрий Гнатюк заявлял, что по результатам 2017 года компания планирует увеличить уровень расчетов на рынке (перед генерацией) до 98,9%.