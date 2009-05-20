Бюджет-2008 перевыполнен за счет невозмещения НДС

Общий фонд Государственного бюджета на 2008 год был перевыполнен за счет невозмещения налога на добавленную стоимость в сумме 14 млрд. грн., налоговых переплат на более 4 млрд. грн. и авансового платежа Национального банка Украины на 3,5 млрд. грн.

Об этом говорится в пресс-релизе по итогам коллегии Счетной палаты Украины, на которой рассматривался вопрос выполнения Госбюджета за прошлый год.

«Несмотря на перевыполнение доходной части, плановые назначения по расходам общего фонда не выполнены на 6,5 млрд. грн или 3,3%. Из 823 бюджетных программ общего фонда Государственного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, расходов на обслуживание долга и резервного фонда) лишь каждая третья выполнена в полных объемах», - говорится в сообщении Счетной палаты.

Как сообщалось, по данным Министерства финансов Украины, в 2008 году в общий фонд Госбюджета поступило 185,853 млрд. грн., что на 5,1 млрд. грн. или 2,8% больше планового показателя.