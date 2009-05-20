9 европейских банков пообещали помочь своим «дочкам» в Румынии

9 европейских банков пообещали помочь своим дочерним банкам в Румынии преодолеть кризис.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Еврокомиссии, соответствующие заверения представители банков дали на координационном заседании Европейской банковской группы 19 мая.

Среди этих банков - Erste Group Bank, Raiffeisen International, Eurobank EFG, Национальный банк Греции, Unicredit Group, Sociйtй Generale, Alpha Bank, Volksbank, Piraeus Bank.

Еще 26 марта представители этих банков на встрече в Вене согласились оказать помощь своим румынским дочерним банкам. А 19 мая банкиры заявили, что увеличат уровень адекватности капитала с 8% до 10%.

Еврокомиссия приветствовала это решение европейских банков, выразив убеждение, что оно поможет румынской банковской системе пережить кризисные явления в экономике и продолжить кредитование промышленности.