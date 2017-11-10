В ООН призвали наказывать за злоупотребления с офшорами

Систематические нарушения налогового законодательства крупными компаниями должны караться понижением их кредитного рейтинга. Об этом заявили эксперты ООН в сфере прав человека, комментируя документы "Paradise Papers", сообщает Украинская правда.

Читайте такжеПочти две трети экспортных операций в Украине проходят через офшоры - ГФС

"Богатые люди и международные корпорации продолжают пользоваться неэтичными методами в попытке снизить налоги до минимального уровня. Через это государственные бюджеты не получают достаточных поступлений, чтобы покрыть расходы, что приводит к росту задолженности", - говорится в заявлении.

Эксперты ООН также подчеркивают, что нарушения налогового законодательства способствует росту социальной несправедливости и ущемления прав человека по всему миру.

Как известно, весной 2017 года участники Международного консорциума журналистов-расследователей, а также Центра расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, которые в прошлом году обнародовали проект "Панама Пейперз", получили доступ к новым документам: новое журналистское расследование назвали "Пэрэдайз Пейперз" или "Документы с райских островов".

В этих документах также фигурирует офшор президента Петра Порошенко. Новые данные позволили журналистам предположить, что Порошенко создал офшорную компанию не для того, чтобы передать "Рошен" в "слепой траст", а чтобы минимизировать налоги.