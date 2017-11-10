Китай отменит ограничение доли иностранного капитала в банках страны

Китай отменит правила, которые ограничивают 25% долю иностранного капитала в китайских банках и управляющих компаниях, сообщают Ведомости со ссылкой на заявление замминистра финансов КНР Чжу Гуаняо.

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Иностранным компаниям разрешат получать контроль в местных брокерских компаниях: лимит для них будет повышен с 49% до 51% в ближайшее время, и его полностью отменят через три года. В страховых компаниях предельная доля иностранцев вырастет до 51% через три года, и ограничение отменят окончательно, вероятно, через пять лет.

Регуляторы готовят проекты детальных правил предложенных изменений, они скоро будут обнародованы, пообещал Чжу Гуаняо.

9 ноября, пока в Китае был президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай по-прежнему глубоко привержен экономическим реформам и собирается становиться более открытым. Иностранные компании, которые работают в Китае, в том числе американский бизнес, обнаружат здесь более открытую, прозрачную и упорядоченную бизнес-среду, пообещал он.

МИД КНР в тот же день заявил, что будут существенно снижены барьеры для иностранных инвесторов в банковском секторе, страховании, на рынке ценных бумаг. Китай сам определит для этого график и дорожную карту, предупредило ведомство.

Уже объявленные меры должны воодушевить иностранные банки, брокерские фирмы и страховщиков, которые в Китае долгое время оставались на задворках из-за различных барьеров и ограничений и не могли эффективно конкурировать с местными игроками. Нынешние изменения дадут глобальным финансовым компаниям беспрецедентный доступ ко второй экономике мира, отмечает Bloomberg. Агентство считает это решение победой президента США Дональда Трампа, который в ходе визита в Китай подтолкнул председателя КНР Си Цзиньпина к улучшению условий для иностранцев на рынке страны.