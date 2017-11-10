В компании Новинского заявляют, что силовики проводят обыски в офисах по всей стране

Правоохранительные органы проводят обыски в офисах и квартирах менеджеров группы газодобывающих компаний Smart Energy – управляющей компании в составе "Смарт-Холдинга" Вадима Новинского, сообщил в соцесети facebook пресс-секретарь "Смарт-Холдинга" Евгений Загорулько.

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"У нас в офисах Smart Energy и в квартирах менеджеров по всей Украине (Киев, Харьков, Полтавская область и др.) идёт обыск. Наглым образом блокируется хозяйственная деятельность компании. Это продолжение дела о так называемой "фиктивности" Smart Energy - одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины", - написал Загорулько.

Он отметил, что одна из компаний группы Smart Energy – "Укргазвыдобуток" - врезана напрямую в харьковское газовое кольцо и остановка ее хозяйственной деятельности вследствие обысков может привести к срыву отопительного сезона в Харькове. "Блокировка ее хоздеятельности может привести к остановке добычи и передачи газа, снижению давления в системе и парализовать город-миллионник на всю зиму", - написал пресс-секретарь холдинга.

"И это происходит после "сахарных" заявлений и правительства, и силовиков, что "маски-шоу" больше не будут приходить на бизнес", - резюмировал Загорулько.

Справка УНИАН. Smart Energy – управляющая компания в составе "Смарт-Холдинга", которая занимается разведкой и добычей углеводородов (газа и газового конденсата), а также проектами в сфере альтернативной энергетики. Нефтегазовое направление Smart Energy представлено британской компанией с активами в Украине Regal Petroleum (Полтавская область), а также украинскими газодобывающими предприятиями "Пром-Энерго Продукт" и "Укргазвыдобуток" (Харьковская область). Основным бенефициаром "Смарт-Холдинга" является бизнесмен и народный депутат Вадим Новинский.