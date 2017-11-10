ГПУ проверяет причастность министра финансов Данилюка к преступлениям Януковича

Генеральная прокуратура Украины проверяет возможную причастность министра финансов Александра Данилюка в течение 2010-2014 годов к деятельности преступной организации под руководством тогдашнего президента Украины Виктора Януковича, повлекшей свыше 18 млрд грн ущерба для государства.

Об этом говорится в решении Шевченковского районного суда Киева от 27 октября в уголовном производстве по факту создания в феврале 2010 года экс-президентом Украины и его окружением преступной организации для совершения преступлений на территории Украины и других государств, а также отмывания денег.

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«Участниками преступной организации течение января 2010 – февраля 2014 года совершались преступления по незаконному завладению денежными средствами в различных отраслях экономики, а именно: в банковской сфере, в сфере топливно-энергетического комплекса, при выпуске и купле-продаже облигаций внутреннего государственного займа. Общая сумма ущерба, нанесенного деятельностью преступной организации, составляет более 18 млрд грн», - говорится в документе.

Как следует из решения суда, в 2010 году указом президента был создан Координационный центр по внедрению экономических реформ, и у следствия возникла необходимость проверки версии возможной причастности к преступлениям организации под руководством Януковича в течение 2010-2014 годов «должностных лиц указанного Координационного центра при президенте Украины, которыми после Революции Достоинства основаны благотворительные организации «Центр Реформ» (код ЕГРПОУ 39147100) и «Благотворительный фонд «Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе» (код ЕГРПОУ 39891943)».

Советником Януковича в период 2010-2014 годов был нынешний министр финансов Александр Данилюк, который и возглавлял в этот период Координационный центр по внедрению экономических реформ.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций Министерства юстиции Украины, Данилюк является соучредителем «Центра реформ» и «Центра свободной экономики имени Кахи Бендукидзе».