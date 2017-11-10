Чистые международные резервы НБУ увеличились до $6,2 миллиарда

Чистые международные резервы Национального банка Украины в октябре выросли на 1,4% - до 6,151 миллиарда долларов. Как сообщается на сайте НБУ, с начала года чистые резервы выросли на 45,6%.

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Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 сентября 2017 года достигли эквивалента 18,035 миллиарда долларов США, что на 240 миллионов долларов США, или на 1,3%, выше показателя на 1 августа и является максимальным показателем с начала 2014 года.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины на 1 ноября 2017 года составили 18,736 миллиарда долларов, что на 21% выше показателя на начало года, и является максимальным показателем с начала 2014 года.