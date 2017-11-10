НБУ подсчитал объем депозитов в украинских банках

Объем гривневых депозитов в украинских банках за октябрь, по оперативным данным, вырос на 0,3% – до 449,378 миллиарда гривень, валютных (в долларовом эквиваленте) – сократился на 1,8%, до 13,675 миллиарда долларов.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем гривневых депозитов вырос на 5,6%, валютных – на 2,7%.

По информации регулятора, остатки по гривневым кредитам выросли на 0,9% в октябре и на 8,9% с начала года – до 548,235 миллиарда гривень.

Остатки по валютным кредитам в долларовом эквиваленте выросли на 1,3% в октябре, но при этом снизились 9,7% с начала года - до 16,398 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в 2016 году в национальной валюте вырос на 8,7%, но при этом снизился в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) на 0,4%.