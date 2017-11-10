Гривня продолжает "отвоевывать" утраченные позиции

В пятницу, 10 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,51/26,53 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,91/30,92 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,44/0,45 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,52 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 366 сделок на сумму 204,48 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 9 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,54/26,56 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,87/30,89 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,44/0,45 грн/рубль.