Цена на золото поднялась до двухмесячного максимума

Цена на золото в среду 20 мая поднялась до двухмесячного максимума на фоне падения курса американского доллара против евро, сообщает k2kapital..

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, июньские фьючерсы на поставку золота выросли на $10,70, или на 1,2%, до $937,40 за тройскую унцию.

Июльский контракт на поставку серебра закрылся ростом на 1,1% на отметке $14,28 за тройскую унцию. Июльский контракт на поставку платины немного подорожал до $1145,50 за унцию. Июньский контракт на поставку палладия вырос на 0,7% до $235,85 за тройскую унцию. Июльские фьючерсы на поставку меди закрылись ростом на 1,8% на отметке $2,1065 за фунт.