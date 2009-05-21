ФРС ухудшила прогноз развития экономики США

Федеральная резервная система (ФРС) США пересмотрела в сторону ухудшения прогноз развития национальной экономики в ближайшие месяцы, сообщает Прайм-ТАСС.

По новым оценкам, сокращение ВВП страны в нынешнем году составит от 1,3% до 2%, тогда как ранее назывались цифры от 0,5% до 1,3%. Уровень безработицы в США может поыситься до 9,6%; прежде предполагалось, что он не превысит 8,8%.

При этом ФРС продолжает придерживаться официальной точки зрения, в соответствии с которой во втором полугодии нынешнего года должно начаться постепенное оздоровление экономики.