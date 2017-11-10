УСПП представил программу экономического патриотизма для достижения роста экономики в 7-8%

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) представил программу «Платформа экономического патриотизма», представляющую комплекс мер по улучшению налоговой политики, предотвращению монополизации и гарантированию прав собственности для достижения экономического роста на уровне 7-8% в год.

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Как сообщает корреспондент УНИАН, программа была утверждена на XV расширенном съезде УСПП в Киеве.

«Страна продолжает наращивать импорт на фоне снижения экономики и стагнации промышленности. Мы финансируем рабочие места за границей и часто теряем лучших людей, которые уезжают жить и работать. Одна из основных составляющих экономического патриотизма - это отношение к государству и людям, и за это мы будем бороться. Люди, которые этого не понимают, должны нести персональную ответственность», - сказал глава УСПП Анатолий Кинах.

По его словам, одной из главных проблем Украины на данный момент является трудовая миграция в условиях, когда рост экономики в текущем году составит около 2% и не сможет обеспечить быстрого восстановления промышленного потенциала.

«То, что действительно волнует - это демографическая ситуация и беспрецедентные масштабы трудовой миграции из Украины. Мы встречались с премьер-министром для комплексного рассмотрения этих проблем», - сказал глава УСПП.

При этом Кинах подчеркнул, что в рамках «Платформы экономического патриотизма» для создания рабочих мест и улучшения качества жизни граждан предлагается внедрить механизмы финансовой поддержки инвестиционных проектов, создать фонд гарантирования вкладов государственно-частного партнерства для кредитования малого и среднего бизнеса, запустить экспортно-кредитное агентство и либерализировать валютное регулирование, устранить монопольные преграды для подключения бизнеса к электросетям и жестко противодействовать рейдерству.

«УСПП приглашает все заинтересованные гражданские и бизнес-организации, экспертов, экономистов, все стороны социального партнерства дополнять своими предложениями «Платформу», присоединится к ее обсуждению и реализации», - сказал глава УСПП.

Кроме того, Кинах отметил, что инициативы в рамках представленной программы уже обсуждаются на правительственном уровне. В частности, 13 ноября глава УСПП встретиться с премьер-министром Владимиром Гройсманом по поводу предотвращения рейдерства, а в дальнейшем планируется специальное заседание правительства по вопросам демографической ситуации и трудовой миграции.

Также 5 декабря УСПП организует Национальный форум «Трансформация Украины», на котором произойдет обсуждение стратегических вопросов реформирования страны с привлечением широкого круга экспертов, международных партнеров, представителей власти, бизнеса, духовенства и общественных активистов.

Как сообщал УНИАН, 26 июня на Национальном форуме «Трансформация Украины» глава УСПП Кинах объявил о создании международной рабочей группы по трансформации страны, задачей которой будет обеспечение модернизации не только в экономической, но и в социальной плоскости.

Правительство прогнозирует рост ВВП в этом году на уровне 2%.

Ранее премьер-министр Гройсман заявлял, что Украина в течение следующих пяти лет способна совершить экономический прорыв и улучшить таким образом демографическую динамику. По словам премьера, в первую очередь результатом реального роста экономики станут не статистические показатели, а улучшение демографической ситуации.

По данным исследования социологической группы «Рейтинг», количество украинцев, которые хотят переехать на постоянное место жительства в другую страну, за год выросло с 30% до 35% среди 1200 опрошенных респондентов в возрасте от 18 лет и старше.