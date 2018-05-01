Зарплаты глав госкомпаний: под грифом "секретно"

В Украине не стихают скандалы вокруг зарплат руководителей государственных компаний. Они были многократно увеличены постановлением правительства еще в 2015 году – после неудавшихся конкурсов по отбору глав крупнейших госпредприятий. Тогда было решено пересмотреть их условия и предложить претендентам рыночные оклады, а также снять дополнительные барьеры, в том числе, в виде украинского гражданства или знания языка.

Главный аргумент такого шага Кабмина - отсутствие достойной оплаты труда, наравне с политическим давлением, является основным препятствием для привлечения квалифицированных кадров, а также одним из барьеров в борьбе с коррупцией.

И процесс, вроде бы, пошел. Но опять не без конфликтных ситуаций. Люди, занявшие кресла руководителей госпредприятий, которых на сегодня насчитывается 3,5 тысячи со сгенерированным убытком 87 миллиардов гривен, постоянно являются фигурантами «серых» историй. Их кульминацией всегда становились разговоры о недееспособности идеи раздуть зарплаты новых топ-менеджеров. Что же касается премий и стимулирующих выплат «за интенсивность работы и выполнение задач правительства», то их не раз называли взятками от Кабмина. При одном «но» - деньги платятся бюджетные, то есть, все это происходит за счет налогоплательщиков.

УНИАН решил разобраться, сколько же по штатному расписанию получают руководители крупнейших госкомпаний, попавшие в череду скандалов, и какими бонусами они поощряются. Но, как оказалось, дело это не из легких, хотя и соответствует требованиям законодательства.

В большинстве случаев в ответах на запрос УНИАН предприятиями придумывались всевозможные вариации, чтобы только не указывать зарплату своего менеджмента, или давались ссылки на заявления своих руководителей в Фейсбуке, а также на их декларации (в которых, впрочем, невозможно разобраться – какой оклад, бонус или командировочные получает тот или иной человек).

Полная «конфиденциальность»

В ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация», которое находится в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия и является крупнейшим зернотрейдером страны, на запрос о зарплате исполняющего обязанности его главы Дмитрия Гавриша, заявили: «Сведения о зарплате руководителя Общества, согласно п.п.3 п.3 Положения о коммерческой тайне и конфиденциальной информации ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», утвержденного приказом Общества от 23.12.2011 №193, представляют собой коммерческую тайну и не являются предметом общественного интереса в понимании ст. 29 Закона Украины «Об информации»». Этот ответ на запрос УНИАН подписал сам Гавриш.

Государственное предприятие «Укрспирт», которое также находится в управлении Минагропрода и является крупнейшим производителем спирта и спиртосодержащей продукции в Украине (с производственной мощностью более 30 млн декалитров), предложили за сведения о зарплате своего руководителя некую сделку.

«Отмечаем, что исполнение обязанностей директора ГП «Укрспирт» возложены на советника директора Лучечко Юрия Михайловича, который готов предоставить информацию относительно хозяйственной деятельности ГП «Укрспирт», в том числе о проблемных вопросах спиртовой отрасли, размера заработной платы, системы премирования на предприятии в виде расширенного интервью».

В ПАО «Укртрансгаз» - оператора газотранспортной системы страны - сообщить сведения о зарплате руководителя отказались, ссылаясь, как ни странно, на два закона - «Об оплате труда» и «О доступе к публичной информации». В первом случае для предоставления таких данных нет согласия работника, а во втором – «Укртрансгаз» не является распорядителем подобных сведений.

«Таким образом, законодательные основания для предоставления информации относительно размера заработной платы руководителя в данном случае у Общества отсутствуют», - отметили в компании, добавив, что «источником средств для оплаты труда работников «Укртрансгаза», в том числе его руководителя, являются средства, полученные Обществом в результате ведения собственной хозяйственной деятельности, а не деньги государственного бюджета».

Кстати, в управлении «Укртрансгаза», 100% собственником которого является «Нафтогаз», 6 ноября произошло изменение – назначенный в августе этого года на должность президента компании поляк Павел Станчак переведен на пост вице-президента - Служба безопасности не оформила ему разрешительные документы, необходимые для начала выполнения обязанностей главы компании.

Совершенно «прозрачно»

В «Нафтогазе», который объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны, является монополистом по транзиту и хранению газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом и вокруг которого сейчас разгорелся офшорный скандал, для получения информации о зарплате главы компании Андрея Коболева УНИАН посоветовали обратиться к его декларации и указали ссылку. Так, его доход на основном месте работы в 2016 году составил 19,323 миллиона гривен до погашения налогов. Что касается бонусов и премий, то, согласно данным, обнародованным на сайте компании, Коболев был вознагражден в том же году 19 миллионами гривен. Правда, все это никак не проясняет ситуацию – какой оклад он получает в текущем году остается загадкой.

В Государственном агентстве автомобильных дорог «Укравтодоре» сообщили, что оклад его польского руководителя Славомира Новака, согласно Системе должностных окладов, утвержденной Кабмином в январе 2017 года, составляет 13 тысяч гривен, но размер премии и процент стимулирующих выплат главе компании ежемесячно согласовывается с Министром инфраструктуры Украины.

«Дополнительно информируем, что Кабинет министров Украины имеет право установить повышенный размер надбавок за интенсивность труда и за выполнение особо важной работы, за выполнение задач, поставленных правительством и президентом Украины перед «Укравтодором»», - отметили в компании.

И добавили, что ситуацию с зарплатой Новак прокомментировал на совей странице в Фейсбуке. «В этом году Кабинет министров определил мне должностной оклад 13 тысяч гривен, а также предусмотрел надбавку. Вместе, в среднем, моя заработная плата составляет 100 тысяч гривен после вычета налогов», - сообщил Новак, уточнив, что налоги он платит в Украине. Остается только довериться его словам.

Обиженные зарплатой

В Государственном предприятии по обслуживанию воздушного движения Украины «Украэрорух» зарплату своего руководителя Дмитрия Бабейчука указали – 43,470 тысячи гривен. И посетовали, что она была установлена в июне 2016 года и на сегодня не соответствует рыночной.

«С того времени, несмотря на позитивную динамику развития предприятия, увеличения размера заработных плат как по отрасли в целом, так и на самом предприятии, размер должностного оклада директора «Украэроруха» остался неизменным», - сообщили в «Украэрорухе».

Компания неоднократно обращалась в Министерство инфраструктуры, которому подчиняется, с предложением внести изменения в контракт с Бабейчуком. Но этого не произошло. Причем, как отметили в компании, начиная с четвертого квартала 2016 года, премиальные ему ни разу не были начислены.

О том, какой должна быть достойная зарплата у их руководителя, на предприятии завуалировано пояснили: «Соответственно постановлению Кабинета министров «Об условиях и размерах оплаты труда руководителей предприятий, созданных на основе государственной, коммунальной собственности, и объединений государственных предприятий… максимально допустимая кратность для расчета размера должностного оклада директора «Украэроруха» составляет 60. Кратность действующего должностного оклада… сейчас составляет 5,94». Но ясности в том, какую же зарплату должен получать глава компании, это не добавило.

Единственная компания, которая указала зарплату своего руководителя – «Укрпочта». С апреля 2016 года главой этого госпредприятия, которое входит в сферу управления Министерства инфраструктуры и является национальным оператором почтовой связи в стране, назначен Игорь Смилянский. Его оклад составляет 333 тысячи гривен, при этом он не получает ни премий, ни дополнительных надбавок. Указанные в его декларации сведения совпадают с данными компании.

Таким образом, кроме «Укрпочты», ни одна из госкомпаний, в которую обратился УНИАН, четко не ответила на вопрос о зарплате своих руководителей. Такая закрытость, учитывая, что оплата труда глав этих предприятий уже давно является скандальной темой в обществе и никак не может оставаться информацией для «избранных», подрывает доверие граждан не только конкретно к этим ГП, но и к власти в целом.

В этой связи, УНИАН повторно обратится в перечисленные госкомпании. Надеемся, ответы все-таки придут…

Нана Черная