Украинские банки продолжают сокращать долг перед НБУ

Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 ноября 2017 года составил 63,393 миллиарда гривень, что на 0,4% ниже показателя на 1 октября.

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Как сообщается на сайте НБУ, с начала года, в январе-октябре, объем задолженности банков перед регулятором по рефинансированию сократился на 15,2%.

Также сообщается, что объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ сократился на 2,8% в октябре и на 47,5% с начала года - до 35,816 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков перед НБУ по кредитам рефинансирования на 1 января 2017 года составлял 74,828 миллиарда гривень, что на 31,031 миллиарда гривень, или на 29,3%, ниже показателя на 1 января 2016 года.