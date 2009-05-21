Россия пока не определилась с выделением Украине кредита в 5 млрд. долл.

Россия на данный момент не приняла решение о предоставлении Украине кредита в размере 5 млрд. долларов на покрытие образовавшегося в результате глобального финансового кризиса бюджетного дефицита.

Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Дмитрий ПАНКИН, передает РИА «Новости».

"Украина обратилась с просьбой о кредите в феврале 2009 года. Вопрос рассматривался и на данный момент кредит не выдан, решение о кредите не принято", - сказал Д.ПАНКИН.

Он добавил, что контакты по вопросам взаимодействия стран в финансовой сфере между минфинами РФ и Украины продолжаются.

Некоторые СМИ вчера сообщили, что Россия отказала Украине в предоставлении кредита.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО официально обратилась к России по поводу кредита в размере 5 млрд. долл.

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ отметил, что российский кредит в размере 5 млрд. долл. - в случае подписания соответствующего соглашения между Украиной и Россией - планировалось направить на оплату за природный газ, который НАК «Нафтогаз Украины» покупает у «Газпрома».

Ряд украинских экспертов в интервью УНИАН отмечали, что высокая процентная ставка по возможному российскому кредиту приведет к увеличению стоимости обслуживания внешнего долга Украины.