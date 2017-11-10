В Украине появится открытый реестр неплательщиков алиментов

Министерство юстиции запустит публичный реестр лиц, избегающих уплаты алиментов в интересах своих детей.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом во время выступления в Верховной Раде сообщил министр юстиции Павел Петренко.

По его словам, данные о недобросовестных родителях будут размещены на официальном сайте Минюста.

«Министерство юстиции предлагает уже в ближайшее время запустить на сайте нашего ведомства публичный реестр злостных неплательщиков алиментов. Мы должны сделать так, чтобы все узнали, кто экономит на своем ребенке, кто не дает ему нормального воспитания и нормального содержания. Это станет еще одним средством воздействия на недобросовестных родителей», - отметил Петренко.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября состоялось публичное обсуждение законопроекта, разработанного Министерством юстиции совместно с народными депутатами для усиления прав детей и защиты их от экономического насилия со стороны родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов.

Законопроектом предусматривается запрет на выезд за границу для лиц, которые более 6 месяцев не платят алиментов; лишение родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов, права не давать согласие на выезд ребенка за границу; лишение права управлять автомобилем, пользоваться оружием, охотиться; введение общественно полезных работ до 2 месяцев, плата за которые будет направляться на счет ребенка для погашения долга по уплате алиментов; отмена всех видов оплаты при подаче иска в суд в этой сфере; усиление уголовной ответственности для родителей, которые не платят алименты.

В 2017 году Минюстом было взыскано 1,6 млрд грн алиментов в исполнительном производстве в пользу полмиллиона детей.

Сейчас на учете исполнительной службы находится почти 600 тысяч производств о принудительном взыскании алиментов.