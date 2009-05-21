Госзадолженность ФРГ увеличится еще на 10,7 млрд. евро

Дефицит госбюджета ФРГ продолжает увеличиваться. Германская федерация намерена взять кредитов еще на 10,7 миллиарда евро. На следующей неделе правительство обсудит проект дополнительного бюджета.

Дефицит госбюджета ФРГ в 2009 году вырастет еще на 10,7 миллиарда евро против запланированного, сообщает Немецкая волна.

Это следует из проекта второго по счету дополнительного бюджета на 2009 год, который был обнародован вечером 20 мая в Берлине федеральным министерством финансов.

Таким образом, дефицит госбюджета ФРГ увеличивается до 47,6 миллиарда евро.

Как сообщило агентство dpa, проект дополнительного бюджета будет рассмотрен правительством Германии в среду, 27 мая.