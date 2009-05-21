ВР преодолела вето Президента на изменения в закон

Верховная Рада Украины преодолела вето Президента Украины на Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно погашения задолженности перед Пенсионным фондом Украины и усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере общеобязательного государственного пенсионного страхования".

Как передает корреспондент УНИАН, за преодоление вето проголосовали 396 народных депутатов из 433 зарегистрированных в сессионном зале.

Президент отмечал, что принятый Верховной Радой 5 марта 2009 года Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно погашения задолженности перед Пенсионным фондом Украины и усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере общеобязательного государственного пенсионного страхования" не может быть подписан по ряду причин.

В частности, законом предусматривается установить, что суммы наложенных (начисленных) штрафов и пени в период с 1 января 2007 года до 1 января 2009 года и суммы штрафов и пени, которые подлежат наложению (начислению) на суммы задолженности по уплате страховых взносов и финансовых санкций, которые возникли до 1 января 2009 года, могут быть по желанию страхователя рассрочены на 60 календарных месяцев в порядке, установленном правлением Пенсионного фонда Украины, с отсрочкой первого платежа на 90 календарных дней.

Президент отметил, что введение такой нормы закона даст возможность рассрочить уплату штрафов и пени, суммы которых за 2007 и 2008 годы, по данным Пенсионного фонда Украины, составляют 1096,5 млн. гривен.

По мнению главы государства, указанное приведет к ослаблению дисциплины по уплате страховых взносов, следствием чего станет уменьшение поступлений в Пенсионный фонд, что в условиях дотирования его бюджета государством может повлечь возникновение задолженности по выплате пенсий гражданам. Президент предлагал отклонить эту норму.