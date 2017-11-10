Бизнес вывел из Украины более $2 миллиардов дивидендов

Бизнес с июня 2016 года, или с момента отмены запрета на репатриацию дивидендов за 2014-2016 годы, вывел из Украины дивиденды иностранным инвесторам на сумму 2,118 млрд долл.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального банка Украины, эта сумма составляет почти 42% заявленного компаниями объема репатриации дивидендов.

При этом, как отметили в НБУ, покупка валюты для выплаты дивидендов не оказывает существенного влияния на валютный рынок, поскольку ее объемы составляют всего 3,2% общего объема покупки валюты.

Кроме того, как отметил регулятор, разрешенная предельная сумма дивидендов к перечислению за рубеж составляет 5 млн долл. на одно лицо (эмитента, депозитарное учреждение, иностранного инвестора) в течение месяца, в связи с чем спрос на валюту для репатриации дивидендов равномерно распределен во времени.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в июне 2016 года разрешилрепатриацию дивидендов, начисленных иностранным инвесторам за 2014-2015 годы, установив ограничение на перечисление таких дивидендов за рубеж на одно лицо в месяц в пределах большего из значений – эквивалента 1 млн долл. США, или 10% общего объема дивидендов к выплате.

В мае 2017 года НБУ разрешил бизнесу выплачивать дивиденды иностранным инвесторам за 2014-2016 годы, при этом максимальная сумма соответствующих перечислений за рубеж была увеличена в 5 раз – до 5 млн долл. в течение месяца.