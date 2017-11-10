Стоимость биткоина снизилась на 1000 долларов менее чем за двое суток
10 ноября 2017 года стоимость криптовалюты составила 6721 долларов за токен.
Стоимость наиболее популярной криптовалюты биткоин снизилась на 1000 долларов менее чем за двое суток. Согласно данным Coindesk на 15:50, минимальная стоимость биткоина 10 ноября составила 6721 доллар. Хотя еще 8 ноября биткоин преодолел отметку в 7880 долларов на фоне новостей об отложенном хардфорке SegWit2x, который планировался на середину ноября, пишет «Сегодня».
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Стоимость Bitcoin Cash, который появился в ходе разделения биткоина, 10 ноября выросла более чем на 22% и составила 771 доллар.
Но несмотря на падение курса, которое составило коло 6% за неделю с 3 по 10 ноября, данная криптовалюта все ещё показывает рост примерно в 600% по итогам 2017 года.
Ранее аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs прогнозировали, что цена Bitcoin превысит 8 тысяч долларов. По мнению аналитиков банка, все указывает на новый взлет, хотя они осторожно предупреждают, что для этого может понадобиться немного времени.
Напомним, курс Bitcoin впервые преодолел отметку в 6 тысяч долларов 20 октября. Уже 2 ноября курс самой популярной криптовалюты превысил 7 тысяч долларов.