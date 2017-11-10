Стоимость биткоина снизилась на 1000 долларов менее чем за двое суток

Стоимость наиболее популярной криптовалюты биткоин снизилась на 1000 долларов менее чем за двое суток. Согласно данным Coindesk на 15:50, минимальная стоимость биткоина 10 ноября составила 6721 доллар. Хотя еще 8 ноября биткоин преодолел отметку в 7880 долларов на фоне новостей об отложенном хардфорке SegWit2x, который планировался на середину ноября, пишет «Сегодня».

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Стоимость Bitcoin Cash, который появился в ходе разделения биткоина, 10 ноября выросла более чем на 22% и составила 771 доллар.

Но несмотря на падение курса, которое составило коло 6% за неделю с 3 по 10 ноября, данная криптовалюта все ещё показывает рост примерно в 600% по итогам 2017 года.

Ранее аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs прогнозировали, что цена Bitcoin превысит 8 тысяч долларов. По мнению аналитиков банка, все указывает на новый взлет, хотя они осторожно предупреждают, что для этого может понадобиться немного времени.

Напомним, курс Bitcoin впервые преодолел отметку в 6 тысяч долларов 20 октября. Уже 2 ноября курс самой популярной криптовалюты превысил 7 тысяч долларов.