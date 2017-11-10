С чем гривня войдет в новую неделю: курсы валют от Нацбанка

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2651.6730 (10 ноября – 2655.8575)

100 EUR – 3090.2597 (10 ноября – 3088.7623)

10 RUR – 4.4731 (10 ноября – 4.4823)

Как собщал УНИАН, в пятницу, 10 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,50/26,52 грн/долл.

Неделей ранее, в пятницу 3 ноября, котировки гривни к доллару на межбанке к закрытию торгов установились на уровне 26,95/26,97 грн/долл., то есть, за неделю гривня укрепилась к доллару на 45 копеек, или на 1,7%.

Текущие котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,87/30,89 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,44/0,45 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,52 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 666 сделок на сумму 404,32 млн долл.