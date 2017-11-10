НБУ будет признавать структуру собственности банков непрозрачной, если не удастся установить реальных контролеров

Национальный банк Украины закрепил за собой право признавать структуру собственности финансовых учреждений непрозрачной при невозможности установить лицо или лиц, осуществляющих значительное влияние на управление или деятельность банков.

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Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №109, вступающее в силу 11 ноября.

По информации регулятора, этим же постановлением упрощается порядок предоставления банками сведений о структуре собственности, и теперь подавать такую информацию в Национальный банк можно в электронном виде.

Также регулятор уточнил требования по оформлению документов. Теперь документы о структуре собственности должны содержать полную и достоверную информацию на дату их представления, а документы на иностранном языке должны быть переведены на украинский язык.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в апреле 2016 года завершил основной этап раскрытия реальных собственников украинских банков, стартовавший в марте 2015 года, когда регулятор обязал банки предоставить сведения о своих реальных собственниках и контролерах.

По информации НБУ, в настоящее время банковская система Украины очищена, на 100% прозрачна и готова к полномасштабному возобновлению кредитования.