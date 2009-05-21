Кабмин введет мораторий на любые проверки бизнеса

Правительство намерено ввести мораторий на проведение всех проверок в предпринимательских структурах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время расширенного заседания правительства по вопросам развития предпринимательства.

«На обсуждение с вами мы выносим 27 нормативных актов по всем направлениям, начиная от введения моратория в условиях кризиса на все плановые и неплановые проверки, не зависимо от того, кто и где эти проверки проводит», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что сегодня на расширенном заседании правительства при участии представителей предпринимательства будет принято соответствующее постановление правительства.

Кроме того, по ее словам, правительство намерено открыть горячую телефонную линию для сбора информации от предпринимателей о выполнении решения Кабинета министров о введении моратория на все проверки.

Также Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что сегодня правительство намерено принять ряд документов, направленных на упрощение системы получения лицензий на предпринимательские виды деятельности.

Премьер-министр также предложила проводить аналогичные расширенные заседания правительства с участием представителей предпринимательства с регулярностью один раз в месяц.