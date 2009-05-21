ДТЭК взяла кредит у Сбербанка России на 15 млн. долл.

ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания», лидер на энергетическом рынке Украины, подписало соглашение со Сбербанком России о предоставлении кредита в размере 15 млн. долларов США на срок 18 месяцев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДТЭК.

ДТЭК стал одной из первых украинских компаний, которую связывает сотрудничество со Сбербанком России.

Как прокомментировал директор по финансам ДТЭК Юрий РЫЖЕНКОВ: «Начало сотрудничества с крупнейшим банком Восточной Европы является знаковым для нашей компании. Это еще одно доказательство того доверия, которое ДТЭК завоевал среди инвестиционного сообщества. Мы всегда полностью и в оговоренные сроки выполняем свои обязательства, и это окупается – нам доверяют, и даже в условиях продолжающегося финансового кризиса мы по-прежнему привлекаем необходимое финансирование».

В свою очередь председатель Правления Сбербанка России (Украина) Игорь ЮШКО отметил: «Расширение присутствия в странах СНГ является одной из стратегический целей нашего банка в среднесрочной перспективе. Безусловно, что Украина, с ее огромным промышленным потенциалом, представляет для нас первоочередной интерес. Сотрудничество с такими компаниями как ДТЭК – с безупречной репутацией, хорошей производственной динамикой и здоровым консерватизмом в финансовых вопросах, – представляет для нас значительный интерес».

Справка УНИАН. «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля генерации и дистрибуции электроэнергии.

В угольный блок ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса») и пять обогатительных фабрик. Блок генерации представлен ООО «Востокэнерго» и ассоциированной компанией ОАО «Днепроэнерго», в которой ДТЭК владеет 47,46% акций. ООО «Сервис-Инвест» и ОАО «ПЭС-Энергоуголь» в составе ДТЭК представляют блок дистрибуции электроэнергии.

Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Его активы составляют четверть банковской системы страны, а доля в банковском капитале находится на уровне 30%.