Рост поступлений в бюджет связан с детенизацией уплаты налогов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что увеличение поступлений в бюджет связано с детенизацией уплаты налогов в крупных корпорациях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время расширенного заседания Кабинета министров по вопросам развития предпринимательства.

«Для всех крупных корпораций, для банков, для всех успешных и красивых людей уплата налогов уже давно не стояла в повестке дня», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, уход крупных компаний от уплаты налогов привел к снижению темпов дорожного строительства и темпов реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

«Поэтому мы занимаемся детенизацией налогов на крупных мощных корпорациях, которые их не платят. Я хочу вам сказать, что если мы хотим иметь страну, нам придется платить налоги, и придется платить в Пенсионный фонд, придется платить и за все остальное, но умеренно», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО также пояснила причины, по которым в Украине не снижались ставки налогов. «Я поясню. Половина страны налогов не платит, и когда снижают налог, то в бюджете возникает дырка в 5-6 млрд. грн., которую нечем закрыть. Поэтому снижение налогов должно осуществляться только на основе детенизации для всех остальных, кто их не платил никогда. Я думаю, для вас не секрет, что существуют специальные технологические центры по уклонению от уплаты налогов», - отметила глава правительства.

«Наводить порядок в стране непросто, и благодарное ли это дело? Например, закрыли игорный бизнес. Да, у кого-то бизнес исчез, но торговля наркотиками – тоже бизнес, ну тогда давайте сделаем лицензии на него и легализируем этот бизнес? Вы думаете, что там нет недовольных? Минимум полмиллиона недовольных. Так благодарное ли это дело?», - поинтересовалась Ю.ТИМОШЕНКО.