Кредитрейтинг «Первого ИнвестБанка» повышен до уровня uaВВВ

Сегодня независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга ОАО «Первый Инвестиционный Банк» (г. Киев) с уровня uaВВ+ до уровня uaВВВ- (предварительный).

Прогноз рейтинга изменен на стабильный.

Об этом УНИАН сообщили в рейтинговом агентстве.

Впервые рейтинг заказчика был присвоен банку 22 ноября 2007 года. В ходе анализа агентство использовало финансовую отчетность ООО «Первый Инвестиционный Банк» за 2007-2008 гг., а также внутреннюю информацию, предоставленную банком в ходе рейтингового процесса.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Знаки «+» и «-» обозначают промежуточные категории рейтинга относительно основных категорий (уровней).

Стабильный прогноз указывает на отсутствие на данный момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.

Предварительный кредитный рейтинг обозначает рейтинг, присвоенный с учетом возможности наступления/ненаступления событий, которые могут существенно повлиять на кредитоспособность объекта рейтингования. Данный рейтинг может быть подтвержден или изменен на основе информации, полученной после наступления/ненаступления указанных событий.

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга: достаточный уровень капитализации банка; высокая прибыльность от основной деятельности; поддержка со стороны акционеров и ожидаемое принятие решения об увеличении капитала банка.

Факторы, ограничивающие уровень кредитного рейтинга: значительный объем просроченной и сомнительной задолженности; значительная концентрация клиентского кредитного портфеля по основным заемщикам, что может негативно повлиять на ликвидность и капитализацию банка; несбалансированность активов и пассивов банка по срокам к погашению; усиление влияния внешних факторов на финансовый рынок и снижение деловой активности в отдельных секторах экономики, что может привести к ухудшению платежеспособности отдельных заемщиков и негативно повлиять на ликвидность и капитализацию банка.