Евробизнес-ассоциация призывает КМУ отменить 13% надбавку

Европейская бизнес-ассоциация призывает правительство отменить 13%-ную надбавку к пошлине на импорт холодильников и автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна ДЕРЕВЯНКО во время открытого заседания Кабинета министров.

Она сообщила, что Ассоциация уже подготовила проект постановления по данному вопросу для рассмотрения Кабинетом министров на заседании.

В свою очередь, представитель забастовочного комитета пассажирских перевозчиков Украины отметил, что в Украине нет конкурентного автотранспорта для пассажирских перевозок, в частности больших автобусов. «Можно вместе одного большого автобуса использовать шесть «Богданов», но тут уже возникает вопрос экологии», - говорит он.

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ заявил, что при отмене данной надбавки к пошлине будет уничтожен украинской автопром.

Как сообщал УНИАН, с 6 марта вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом», которым вводилась 13%-ная надбавка к таможенным ставкам ввозной пошлины.

Законом предусматривалось введение сроком на 6 месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины.

18 марта т.г. Кабмин отменил действие 13-процентной надбавки к ставкам ввозных пошлин при импорте всех товаров, кроме автомобилей и холодильников.