Потери дохода от игорного бизнеса компенсируют ростом налогов?

Никаких негативных последствий от принятия Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине» быть не может, считают народные депутаты фракции Блока Юлии Тимошенко, пишет «Газета по-киевски».

В частности народный депутат от БЮТ Сергей КОШИН уверен, что в правительстве серьезно подумали над последствиями, прежде чем принимать этот законопроект.

«Ни о каких потерях для бюджета речь идти не может. Компенсировать потерю доходов от игорного бизнеса можно, на мой взгляд, за счет увеличения налогов и сборов на местном уровне», - заявил С.КОШИН.

Кроме того, народный депутат считает, что заявления о тенизации и криминализации игорного бизнеса – преувеличение.

«Я не согласен с тем, что принятие данного закона приведет к тенизации и криминализации игорного бизнеса. Думаю, все будет зависеть от добросовестной работы контролирующих органов: налоговой, МВД. Если они будут добросовестно следить за выполнением норм этого закона, то этого не произойдет», - подчеркнул С.КОШИН.

Как напоминает «Газета по-киевски», 15 мая с. г. Верховная Рада Украины 340 голосами приняла Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине».

Главное научно-экспертное Управление Верховной Рады дало негативное заключение принятому закону. По мнению его экспертов, «общий запрет (даже временный) хозяйственной деятельности по организации азартных игр приведет к ее криминализации, в том числе, путем резкого увеличения числа нелегальных игорных заведений и роста коррупции».

19 мая состоялся 30 тысячный митинг протеста работников игорной индустрии, обратившихся к Президенту с просьбой ветировать Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине».