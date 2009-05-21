Кабмин ввел мораторий на проверки бизнеса

Кабинет Министров Украины ввел мораторий на плановые и внеплановые проверки предпринимателей всеми органами государственного контроля, включая налоговиков и таможенников, до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на расширенном заседании Кабинета Министров Украины.

Планируется, что будут сохранены только две проверки. Первая – согласно жалобе, вторая – в случае обращения самого субъекта предпринимательской деятельности.

По словам премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, предприниматели все же будут обращаться с просьбой проведения проверок для возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).

Также на заседании было принято 27 постановлений относительно предпринимательской деятельности в Украине. В частности, органам контроля запрещается по результатам проверок применять штрафные санкции. Они должны выставлять требования по устранению нарушений согласно определенным законодательством срокам.