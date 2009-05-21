Кредит ЕБРР Укрэксимбанку - позитив для держателей облигаций банка

Новость о предоставлении кредита ЕБРР Укрэксимбанку является позитивной для держателей облигаций банка, поскольку дополнительное финансирование от ЕБРР, а также ближайшие планы по увеличению капитала правительством должны улучшить ликвидность банка и компенсировать отток обязательств.

Такое мнение высказывают аналитики ING Wholesale Banking Ukraine.

Как отмечают в банке, «основной причиной решения ЕБРР о предоставлении кредита Укрэксимбанку могли быть как относительно невысокие кредитные риски, так и намерение поддержать рост кредитования украинской экономики, поскольку государственные банки Укрэксимбанк и Ощадбанк в настоящее время могут стать практически единственными банками, наращивающими свои кредитные портфели».

Кроме того, по мнению аналитиков, ЕБРР сотрудничает с Укрэксимбанком по некоторым из своих проектов, например, по программе энергосбережения украинских предприятий. До 50 млн.

долл. США из предоставленной суммы кредита будет использовано для финансирования проектов энергосбережения, и еще 50 млн. должны быть предоставлены экспортно-ориентированным украинским компаниям.

Как отмечают в банке, правительство недавно объявило о намерении увеличить капитал банка на 13,6% - до 8.4 млрд. грн. В текущем году банк должен погасить еврооблигации в размере 250 млн. долл. США, срок погашения которых наступает в сентябре.

«Мы считаем, что ожидаемые увеличения капитала должны компенсировать отток средств на выполнение этих обязательств, что позволит сохранить кредитные риски банка на низком уровне. В

настоящее время в обращении находится четыре выпуска еврооблигаций Укрэксимбанка с доходностью 21-31%. Мы подтверждаем наше позитивное видение перспектив развития Укрэксимбанка и сохранение его рисков на низком уровне, поскольку мы ожидаем, что банк будет и дальше получать поддержку со стороны правительства», - подчеркивают аналитики банка.

Напомним, Укрэксимбанк получил субординированный кредит ЕБРР в размере 250 млн. долл.

сроком на десять лет. Финансирование было предоставлено из объявленного ЕБРР пакета помощи украинским банкам в размере 500 млн. евро (685 млн. долл.США).