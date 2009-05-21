Экологический сбор при таможенном контроле отменен

Кабинет Министров Украины отменил экологический сбор при таможенном контроле в пунктах пропуска.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на расширенном заседании правительства.

Как сообщила председатель Совета предпринимателей при Кабинете Министров Оксана ПРОДАН, данным решением запрещается взимать плату за осуществление экологического контроля на таможне. При этом она отметила, что органы экологического контроля будут проводить также радиологический контроль.