ЕБРР поможет восстановить доверие к банковской отрасли

Решение Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) о предоставлении «Укрэксимбанку» десятилетнего субординированного кредита объемом 250 млн. долларов может помочь восстановлению общего доверия к банковской отрасли Украины.

Такое мнение высказала УНИАН аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина» Екатерина СИДОРОВА.

Она подчеркнула, что «ЕБРР планирует, таким образом, осуществить крупнейшую единовременную инвестицию в Украине».

Как отметила Е.СИДОРОВА, системные риски банковского сектора Украины по-прежнему весьма высоки, и предоставление «Укрэксимбанку» крупной суммы в форме субординированного долга может рассматриваться как определенная страховка, добавляющая уверенности владельцам публичного долга банка. Вместе с тем, добавила аналитик, «цены еврооблигаций «Укрэксимбанка» в последнее время существенно выросли (в том числе вчера после сообщения о кредите ЕБРР), и в ближайшее время мы ожидаем некоторой консолидации на достигнутых уровнях».

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития предоставил "Укрэксимбанку" субординированный кредит на 250 млн. долл. сроком на 10 лет. Пресс-служба украинского банка обнародовала данную информацию 20 мая т.г.

Согласно предоставленной информации, церемония подписания соглашения о предоставлении субдолга состоялась в Лондоне во время Ежегодной встречи и бизнес-форума ЕБРР.

Часть средств кредита, до 50 млн. долл., будет использована для финансирования проектов энергетической эффективности. Также предусматривается, что еще не менее 50 млн. долл. будет выделено экспортно-ориентированным компаниям Украины.

Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. На 1 марта 2009 года он заключил обязательств на сумму 4,4 млрд. евро через 173 проекта.

ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

Активы банка на 1 апреля составляли 51,07 млрд. грн., обязательства - 42,878 млрд. грн., собственный капитал – 8,195 млрд. грн.,

Прибыль банка по итогам первого квартала 2009 года составила 7,643 млн. грн., в 2008 году - 622,017 млн. грн.