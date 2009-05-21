Курс гривни будет больше зависеть от чиновников, чем от экономики

Динамика обменного курса в течение ближайших недель будет не столько зависеть от экономических факторов, сколько от политической воли чиновников.

Таково мнение аналитиков ING Банка.

Между тем, как отмечают в банке, единой политики относительно обменного курса на перспективу пока не видно.

НБУ будет более склонен защищать гривню в пределах нынешнего курса и скупать большую часть избыточного предложения валюты для пополнения своих валютных резервов. В то же время, вполне возможно, что НБУ допустит незначительную ревальвацию гривни в ближайшее время.

В пользу повышения вероятности дальнейшего укрепления гривни также свидетельствуют последние заявления премьер-министра Юлии Тимошенко о том, что антикризисные меры государственных органов главным образом повлияли на повышение стоимости гривни на минувшей неделе.

Как отмечают аналитики, рынок 20 мая был относительно сбалансированным, при этом курс предложения на момент закрытия незначительно снизился на 0.3% за день до уровня закрытия в понедельник (7.615/долл. США).